2022 Mef Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210234İç hat uçuşlarda PCR testi isteniyor mu? Otobüslerde PCR testi kalktı mı 2022 ? Test şartı kaldırıldı mı?Son dakika | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı: Aşı yaptırmayanlar için PCR testi şartı kaldırıldı2022 Yeditepe Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111615Zorunlu PCR testi kalktı mı son dakika 2022 ? Seyahatlerde yolculuk için PCR testi kaldırıldı mı?Datif ne demek, TDK'ya göre Datif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Denizlispor – Manisa FK canlı izle | Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika | Türk Hava Yolları duyurdu: İç hatlarda PCR testi zorunluğu kaldırıldı, HES kodu ibrazı yeterli olacakBerksan'ın, Fransız askısı dehşete düşürdü! Ünlü şarkıcının son hali korkuttu! "Berksan, sana ne yaptılar böyle?"Adana Demirspor – Kayserispor canlı izle | Adana Demirspor – Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara Çankaya'da korkunç olay! Annesine kötü davranan arkadaşını başına ve yüzüne çekiçle vurarak öldürdü

Ankara Çankaya'da korkunç olay! Annesine kötü davranan arkadaşını başına ve yüzüne çekiçle vurarak öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde şüpheli şekilde ölü bulunan Hüseyin Akkuş'un arkadaşı tarafından başına ve yüzüne çekiçle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Volkan Aydın'ın emniyete verdiği ifadesinde Akkuş'u annesine kötü davrandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ankara Çankaya'da korkunç olay! Annesine kötü davranan arkadaşını başına ve yüzüne çekiçle vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay 4 Ocak Salı günü Çankaya ilçesinde Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin alt katında meydana geldi. Hüseyin Akkuş isimli vatandaş, kıraathanede çalışan işyeri sahibi tarafından alt katta hareketsiz şekilde bulundu. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Akkuş'un öldüğünü tespit etti.

OLAYDA KULLANILAN ÇEKİÇTE DOKU BULUNDU

Akkuş'un vücudunun çeşitli yerlerindeki morluklar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kıraathanede inceleme yapan ekipler, olayda kullandığı düşünülen bir çekici inceledi. Akkuş'a ait kriminal dokuların çekicin üzerinde bulunması üzerine Cinayet Büro Dedektifleri, Akkuş ile ortalık yapan ve husumetli olduğu değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Çankaya'da korkunç olay! Annesine kötü davranan arkadaşını başına ve yüzüne çekiçle vurarak öldürdü

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A., S.S.A. ve M.O. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ö.C.A. ile E.D. tutuklandı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ ÜZERİNDEN CEPHANE ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın şüphelisi olarak Volkan Aydın'ı belirledi. 13 Ocak Perşembe günü ilçedeki Hollanda Caddesi'nde gözaltına alındı. Aydın'ın üzerinde yapılan aramada tabanca, şarjör, 12 mermi ve bıçak ele geçirildi.

Ankara Çankaya'da korkunç olay! Annesine kötü davranan arkadaşını başına ve yüzüne çekiçle vurarak öldürdü

"ANNESİNE KÖTÜ DAVRANDIĞINI VE KADININ AĞLADIĞINI GÖRDÜM"

Emniyette ifadesi alınan Volkan Aydın cinayeti itiraf etti. 3 Ocak günü cinayeti gerçekleştirdiğini anlatan Aydın, saat 20.00-21.00 sıralarında kıraathaneye gittiğini anlattı. İçeride kimsenin olmadığını söyleyen Aydın, şunları anlattı:

 "Alt kata indiğimde Akkuş'un kanepede uyuduğunu gördüm. Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Bu duruma çok içerlenmiştim. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterice, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" 

Ankara Çankaya'da korkunç olay! Annesine kötü davranan arkadaşını başına ve yüzüne çekiçle vurarak öldürdü

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aydın, emniyetteki işlemlerini sona ermesinin ardından  sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT