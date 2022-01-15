Ankara Çankaya'da korkunç olay! Annesine kötü davranan arkadaşını başına ve yüzüne çekiçle vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay 4 Ocak Salı günü Çankaya ilçesinde Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin alt katında meydana geldi. Hüseyin Akkuş isimli vatandaş, kıraathanede çalışan işyeri sahibi tarafından alt katta hareketsiz şekilde bulundu. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Akkuş'un öldüğünü tespit etti.

OLAYDA KULLANILAN ÇEKİÇTE DOKU BULUNDU

Akkuş'un vücudunun çeşitli yerlerindeki morluklar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kıraathanede inceleme yapan ekipler, olayda kullandığı düşünülen bir çekici inceledi. Akkuş'a ait kriminal dokuların çekicin üzerinde bulunması üzerine Cinayet Büro Dedektifleri, Akkuş ile ortalık yapan ve husumetli olduğu değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A., S.S.A. ve M.O. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ö.C.A. ile E.D. tutuklandı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ ÜZERİNDEN CEPHANE ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın şüphelisi olarak Volkan Aydın'ı belirledi. 13 Ocak Perşembe günü ilçedeki Hollanda Caddesi'nde gözaltına alındı. Aydın'ın üzerinde yapılan aramada tabanca, şarjör, 12 mermi ve bıçak ele geçirildi.

"ANNESİNE KÖTÜ DAVRANDIĞINI VE KADININ AĞLADIĞINI GÖRDÜM"

Emniyette ifadesi alınan Volkan Aydın cinayeti itiraf etti. 3 Ocak günü cinayeti gerçekleştirdiğini anlatan Aydın, saat 20.00-21.00 sıralarında kıraathaneye gittiğini anlattı. İçeride kimsenin olmadığını söyleyen Aydın, şunları anlattı:

"Alt kata indiğimde Akkuş'un kanepede uyuduğunu gördüm. Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm. Bu duruma çok içerlenmiştim. Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Akkuş tepki gösterice, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm"

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aydın, emniyetteki işlemlerini sona ermesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.