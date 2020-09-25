Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılacak!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir." ifadeleri kullanıldı.