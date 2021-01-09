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  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır için düğmeye bastı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır için düğmeye bastı

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır davasında sona yaklaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 yaşındaki Aleyna Çakır'ın Adli Tıp Kurumu raporu üzerine harekete geçti. Savcılık, genç kızın üzerinde bulunan DNA'nın hangi erkeğe ait olduğunu araştırmaya başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır için düğmeye bastı

Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan Adli Tıp Kurumu raporunda genç kızın üzerinde rastlanan sperm ve tırnaklarında bulunan DNA örneği aynı erkeğe ait olduğu ortaya çıkmıştı. 

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da raporun ardından düğmeye bastı. Savcılık tarafından yapılan açıklama şöyle;

 "Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir. "

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır için düğmeye bastı

OLAYIN GEÇMİŞİ

22 yaşındaki Aleyna Çakır , Ankara'daki evinde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde ölü bulunmuştu.

Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kesin ölüm sonucu ile beklenen raporda Çakır'ın iple asılması sonucunda öldüğü belirlendi.

Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunmasının ardından, kendisine şiddet uygulayan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Uygun'un annesi Gülay Uygun bir süre sonra yakınları tarafından bir akrabasının evinin yakınındaki dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır için düğmeye bastı

Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturmasında, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespit edilmesi belirlenmesi için 1. Adli Tıp Kurumu İhtisas Başkanlığı tarafından beklenen rapor geldi. Raporda, Çakır'da az sayıda sperm hücresi görüldüğü, kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması görülmedi.

Genç kızın ölümünde iple asılmasının dışından ölüme neden olacak bir durum olmadığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir durumun olmadığı belirtilen raporda, Çakır'ın bulunduğu ortam, bulunuş şekli ve olay yeri inceleme bulguları ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda kesin ölüm sebebinin, iple asılması sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır için düğmeye bastı

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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