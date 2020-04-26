Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 2 çocuğunu rehin alan kişi hakkında açıklama

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eşiyle kavga ettikten sonra 2 çocuğunu rehin alan F.S.'nin infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​"Ankara ili Çankaya ilçesinde F.S. isimli kişinin eşiyle kavga ettiği, kavganın ardından evi terk eden eşinin eve dönmemesi üzerine biri 4 yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek olmak üzere 2 çocuğunu rehin aldığı, F.S. isimli kişinin 7242 Sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında cezaevinden çıktığının internet haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alması üzerine, kamuoyuna bir açıklama yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. F.S. isimli kişinin Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret suçlarından kesinleşmiş 17 ay 40 gün hapis cezası için 19.05.2017 tarihinde cezaevine alındığı, 23.09.2019 tarihinde denetimli serbestliğe alındığı, şahsın 7242 sayılı yasa kapsamında cezaevinden çıktığı hususunun gerçeği yansıtmadığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: DHA