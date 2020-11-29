Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, katıldığı bir televizyon programında Sakarya'daki tank - palet fabrikasının satılmasını eleştirirken Tüğrk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hakaretlerde bulunan CHP MErsin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Katıldığı bir TV programında "Türk ordusu satılmış" diyen 27. dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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NE OLMUŞTU?

CHPli Mersin Milletvekili Ali MAhir Başarır, katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da bulunqan tank - palet fabrikasının satılmasını eleştirmek isterken kullandığı ifadeler, tepkilerin odağı haline geldi. Katarlı şirkete devredilen fabrika hakkında "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanan Başarır'a eleştiriler çığ gibi büyüdü.

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