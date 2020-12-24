Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ahmet Akça atandı. Peki Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI AHMET AKÇA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ahmet Akça 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu.

Bir yıllık avukatlık stajının ardından 1997 yılında hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı ve görev yaptı.

25 Temmuz 2018 tarihli HSK Kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştır. 47 yaşındaki Ahmet Akça evli ve iki çocuk babasıdır. 2020 yılında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.