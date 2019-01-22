Ankara’ da Birlik Derneğinden Cumhur İttifakı’na destek

Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, "Ankara'da Birlik Deneği olarak bizler de; ülkesine, milletine, bayrağına ve devletine bağlı insanlar topluluğu olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutmuş bulunmaktayız" dedi.

Ankara'da Birlik Derneği, Hamamönü'nde kahvaltılı istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, "2017 yılının Şubat ayında kurduğumuz Ankara'da Birlik Derneğimiz kuruluşundan bugüne kadar sürekli aktif ve sahada olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek, Sivil Toplum Kuruluşları arasında göz doldurmaya devam etmektedir. Dernek olarak en büyük farkımız sadece bir kesimi ya da bir grubun veya oluşumun değil toplumun hemen hemen her kesimini kucaklayan 7'den 70'e herkesle beraber olan, bu bağlamda çalışmalar yapan bir dernek olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutmuş bulunmaktayız"

Mutlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Batılı güçler ve ülkemizdeki işbirlikçilerin de desteğiyle 17-25 Aralık, Gezi Olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimleriyle, ülke olarak bağımsızlığımıza göz dikmiş olup, güzel Türkiye'mizi kendilerine bağımlı bir ülke haline getirmek istemektedirler. Çok şükür ki bugüne kadar başaramadılar ve başaramayacaklardır da. Bu oyunları gören ve bilen Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyler de Cumhur İttifakı'nı oluşturarak Başkanlık seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de güç birliği yapmışlardır. Ankara'da Birlik Deneği olarak bizler de; ülkesine, milletine, bayrağına ve devletine bağlı insanlar topluluğu olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutmuş bulunmaktayız."

"Altındağ'a yapılan hizmet Ankara'ya yapılan hizmettir"

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ise konuşmasında, ABİDE'nin Altındağ ile özleşmiş bir dernek olduğunu belirterek, "Bu yüzden faaliyetlerini önemsiyoruz. Altındağımız Ankara'nın kalbi konumundadır. Binlerce yıllık bir tarihi vardır. Altındağ'a yapılan hizmet Ankara'ya yapılan hizmettir. Nüfusumuz 370 bin olabilir ama günlük olarak buralara gelip giden insan sayısı 1,5 milyonu buluyor" dedi.

Balcı, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başlan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıkladığı 111 projenin 21 tanesinin direkt Altındağ ile ilgili olduğunu kaydederek, "Projelerin 5'te 1'i Altındağ sınırları içerisinde, hizmet olarak ittifak adaylarımız en iyisini başkente yapacaklardır. Büyükşehir olarak ilçe olarak seçimleri zaferle sonuçlandıracağız. Dışarıda kötü niyetli ve çocuklarımızı suistimal etmek isteyen insanlar var. Onlara fırsat vermeden çocuklarımız sporla,kültürle,eğitimle meşgul olabilecekleri alanlara çekerek Altındağ'ımızın yarınını bugünden çok iyi yapacağız. Hıdırlık tepe ile ilgili projeler hazırladık, Özhaseki Başkanımıza da ilettik. Bölgeye eski Ankara evlerini andıran Ankara konakları yapılacak" açıklamasında bulundu.

Ankara'da Birlik Derneği kahvaltı programına; AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ ilçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve Ankara'da Birlik Derneği yöneticileri katıldı.

Kaynak: İHA