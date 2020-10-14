Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ankara Demirspor ile Gümüşhanespor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin detayları haberimizde. Bu sezon ligde iyi bir form sergileyen Ankara Demirspor, 4 hafta sonunda 9 puana sahip oldu. Ligde, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Ankara Demirspor, 3. sırada yer alıyor. Gümüşhanespor ise 4 maçta 4 puan toplayabildi. Ligde 10. sırada yer alan Gümüşhanespor'un 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunuyor. Peki, Ankara Demirspor - Gümüşhanespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANKARA DEMİRSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Ankara Demirspor ile Gümüşhanespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, bugün saat 15.00'de TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Serkan Eryılmaz yönetecek. Serkan Eryılmaz'ın yardımcılıklarını ise Barış Çardaklı ve Anıl Küçükkaraca üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Ankara Demirspor - Gümüşhanespor maçı da bugün saat 15.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

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