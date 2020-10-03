Türkiye 2. Lig'de heyecan sürüyor. Bu hafta Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Ankara Demirspor ile Hacettepe Spor karşılaşacak. Karşılaşma hakkında detaylı bilgiler haberimizde mevcut. Bu sezon Beyaz Grupta 1 galibiyet 1 beraberlik alan Hacettepe Spor 4 puanla 6. sırada bulunuyor. Ankara Demirspor ise 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile 3 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçta, Hacettepe, rakibini 3-0 mağlup etmişti. Peki, Ankara Demirspor - Hacettepe Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor ve Hacettepe Spor arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 15.00'de başlayacak. Karşılaşma, TCDD Ankara Demirspor Stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Mert Türk ve Mustafa Tosun ise Özgür Güneş'in yardımcılıklarını üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Ankara Demirspor - Hacettepe Spor arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15.00'de Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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