Ankara Demirspor - Manisa FK maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Ankara Demirspor - Manisa FK mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde mağlubiyeti bulunmayan Manisa FK, 16 puanla liderliği evinde bulunduruyor. Tek puan kaybını geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Ergene Velimeşe maçında berabere kalarak yaşayan Manisa ekibi, deplasmanda da 3 maçtır kazanıyor. Ankara Demirspor ise ligin üst sıralarında bulunan ekiplerden birisi. Ankara ekibi, 5 maçın sonunda 10 puan toplayarak 4. sırada yerini aldı. Peki, Ankara Demirspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ankara Demirspor - Manisa FK karşılaşıyor. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Bilal Köseoğlu yönetecek. Bilal Köseoğlu'nun yardımcılıklarını ise Yiğit Çam ve Zafer Gayretli üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Ankara Demirspor - Manisa FK maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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