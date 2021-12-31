Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi ( EGO) Genel Müdürlüğü, "Tüm direncimize rağmen gelinen noktada sürekli artan maliyetler nedeniyle fiyat artışı yapmak kaçınılmaz olmuştur." diyerek toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurmuştu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) zam kararı onaylandı. Yeni ücret tarifesi ve tarifenin ne zaman uygulanacağını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, Ankara dolmuş fiyatları 2022| Ankara toplu taşıma ücretleri ne kadar, kaç TL 2022? İşte toplu taşıma ücret tarifesi

ANKARA DOLMUŞ FİYATLARI 2022 | ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL 2022? İŞTE TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ

Başkentte ulaşımda yeni ücret tarifesinin; tam bilet ücretinin 4.5 TL, aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 TL karşılığında 225 biniş, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2.5 TL, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar olmasına karar verildi.

Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu. Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı. Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

Geçtiğimiz günlerde artan akaryakıt fiyatlarını gerekçe göstererek zam isteyen Ankara dolmuşçuları bir dilekçe verdi. Verilen dilekçede; "1 Kasım 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, EGO tarafından uygulanan tam bilet tarifesinin KDV dahil 6 TL, indirimli bilet tarifesinin KDV dahil 4 TL, aktarma bilet tarifesinin KDV dahil 4 TL, dolmuş minibüsler için merkez hatlarda güzergâh ve yolcu ayırt etmeksizin 6 TL, uzun hatlarda 7 TL olarak uygulanmasını talep etmekteyiz" ibareleri yer aldı. Bu dilekçenin ise, önümüzdeki günlerde uygulamaya konabileceği öğrenildi.

Şimdiye dek Tam 3,25 TL, öğrenci ise 1.75 TL olarak devam etmekteydi. 5 Ocaktan itibaren geçerli olmak üzere geçerli olacak ücretler açıklandı.Buna göre Tam bilet 4.5 Tl, Öğrenci ise 2.50 TL Olacak.​​​​​​​