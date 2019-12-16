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  3. Ankara DSİ Genel Müdürlüğünde korkutan yangın!

Ankara DSİ Genel Müdürlüğünde korkutan yangın!

Ankara DSİ Genel Müdürlüğü binasında henüz nedeni belirlenemeyen bir  yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken soğutma çalışmaları ise sürüyor.
16 Aralık 2019 Pazartesi 10:06

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