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  3. Ankara Eczacılar Odası açıkladı: Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Ankara Eczacılar Odası açıkladı: Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Ankara Eczacılar Odasından yapılan açıklamaya eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Ankara Eczacılar Odası açıkladı: Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta boyunca uygulanacak olan kısmi kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda kamu kurumlarının yanı sıra eczanelerin de çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara Eczacılar Odası'ndan yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre  Ankara ve Kırıkkale illerindeki eczane çalışma saatleri bugün itibari ile hafta içi 08.30 - 18.00 ve Cumartesi 09.30 - 17.00 olarak değiştirildi. 

Ankara Eczacılar Odası açıkladı: Eczanelerin çalışma saatleri değişti

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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