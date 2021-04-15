Ankara Eczacılar Odası açıkladı: Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta boyunca uygulanacak olan kısmi kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda kamu kurumlarının yanı sıra eczanelerin de çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara Eczacılar Odası'ndan yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara ve Kırıkkale illerindeki eczane çalışma saatleri bugün itibari ile hafta içi 08.30 - 18.00 ve Cumartesi 09.30 - 17.00 olarak değiştirildi.