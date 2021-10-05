Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, dün itibariyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Vatandaşlar Servet Yılmaz'ın biyografisini merak ederek araştırmaya başladı.

Peki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte o soruların cevapları...

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ SERVET YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

19 Ağustos 2017 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Servet Yılmaz aslen Trabzonludur. İstanbul Şile'de Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş olan Servet Yılmaz, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevinden sonra İl Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ SERVET YILMAZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Ankara Emniyet Müdür Servet Yılmaz 2016 yılındaki kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. 25 Ocak 2015 tarihinden 28 Ekim 2016 tarihine kadar Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenen Servet Yılmaz döneminde, terör ve KOM'da başta PKK ve FETÖ olmak üzere çok önemli operasyonlara imza atıldı. Yılmaz, 19 Ağustos 2017 tarihinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü görevini üstlendi.