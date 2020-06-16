Ankara Emniyeti’nden “Pim Operasyonu”

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro polisi piyasa değeri 25 bin dolar olan kol saati çalan yabancı uyruklu 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ankara polisi kol saati hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakaladı. Başkentte faaliyet gösteren bir iş yerinde tanesi 25 bin dolar olan kol saati çalındı. Dükkan sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini alarak incelemeye başladı. Şüphelilerden birinin saat alma bahanesiyle iş yeri çalışanını oyaladığı, kadın şüphelinin perdeleme yapıp, bir diğer kişinin de vitrindeki saatleri çalarak pantolonunun içine sakladığı tespit edildi. Zanlılar üzerinde yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesi, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Tunus uyruklu üç kişiden Chaima B.T. isimli kadın tespit edildi. Olay sonrasında Chaima'nın internet kafeye gittiği ve internet üzerinden yurt dışı iletişimi kurduğu belirlendi. İnternet kafede şahsın oturduğu bilgisayar sandalyesinde yapılan incelemede bulunan saç telinden alınan biyolojik örneklerle şahsın kimliği tespit edildi.

İstanbul Havalimanında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Pim operasyonu"nda Chaima B.T. yakalandı. Görüntülerde Fas uyruklu olduğu tespit edilen Zakana C. isimli kişi ve Irak uyruklu Yaser A. isimli iki erkek zanlı ise İstanbul'da bir otelde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden müştekiye ait 1 adet Rolex maka kol saati, 5 bin 340 dolar para ele geçirildi. Zanlılar, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Iraklı şüphelinin saatlerden birini Irak'ta sattığı ve tekrar İstanbul'a geldiği anlaşıldı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA