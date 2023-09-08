Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasında ara karar

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı yakınında 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlanırken, müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Seyit Torun da takip etti. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanık beyanlarının alınacağını bildirdi.

Tanık Murat Dayan, beyanlarına başlamadan önce, "Namusum ve şerefim üzerine dayalı tanıklık yeminini kabul etmiyorum. "Allah'ın üzerine yemin ederim" ifadelerini kullanmak istiyorum" dedi.

Dayan, "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan tutuklu bulunduğunu, davanın sanıklarının hiçbirini tanımadığını söyledi. Avukatın Suriye'de bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna da tanık Dayan, "Suriye'ye gittim. Yerel gazetelerde fotoğraflarım var ancak oraya yardım amaçlı gitmiştim" cevabını verdi.

Tanık Fatih Alıcı da davanın sanıklarını tanımadığını, savcılıkta sanık Ekici'yi Suriye'den tanıdığı, kendisinin savaşçı bir asker olduğuna ilişkin beyanlarını da baskı altında verdiğini iddia etti. Gar saldırısını medya yoluyla öğrendiğini söyleyen Alıcı, "Adı geçen kişilerle alakam yoktur. Polisteki beyanlarımı kabul etmiyorum" dedi.

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Avukat beyanları sonrasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, bir sonraki celse tarihini 30 Kasım 2023 olarak açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)