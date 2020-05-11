Ramazan Ayı'nda belirli saatlerle açılan oruçların vakitleri bugün de çokça aratılanlar arasına girdi. Ankara ili ise aratılan saatlerde ilk sıralarda yerini koruyor. Biz de Ankara iftar saatleri | Ankara iftar vakti 11 Mayıs 2020 başlığı altında aratılan bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde derledik. İşte önemli detaylar...

11 MAYIS ANKARA İFTAR SAATİ

20:00

ANKARA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

İFTAR DUASI NEDİR?

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade edebilir. Örnek olması bakımından öteden beri yaygın olarak yapılan bir duayı buraya alalım:

"Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla."

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

PEYGAMBERİMİZİN ORUÇ AÇARKEN OKUDUĞU İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Öncelikle kişinin oruç tutmak için niyet etmesi gerekir.

Kişi; oruç tutmak için gece sahur yemeğine kalkıyorsa, bu da fiilen oruç tutmaya niyet ettiği anlamına gelir.

Aynı zamanda kişinin; oruç günü güneş tepe noktasına gelmeden önce niyet etmesi bir zorunluluktur. Niyet ederken; ‘Yarın, Allah rızası için oruç tutmaya niyet ettim’ diyebilir.

İftar saati gelen kişinin iftarı geciktirmemesi ve zamanında orucunu bozması gerekir. Aynı zamanda kişi; iftar vakti, ‘Allah’ım senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve dayandım, senin lütfettiğin rızık ile orucumu açıyorum, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla, Rabbim!’ şeklinde bir dua ile orucunu açabilir.

ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönünü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla, yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç, insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da, Allah'ın haklarına riayet edemediği için kendisine zulmetmesine, insanların haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin etmenin de bir ilâcı, aşırılıkları törpülemenin bir çaresidir. Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. "Tok, açın halinden anlamaz" atasözü de bunu ifade eder. Orucun, dinimizde önemli bir yeri olan sabır konusuyla irtibatı da burada hatırlanmalıdır.

"Namaz ve sabırla yardım isteyin" (el-Bakara 2/153) ve "Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak tastamam verilir" (ez-Zümer 39/10) gibi âyetler, "Oruç sabrın yarısıdır" (Tirmizî, "Da'avât", 86) diyen ve orucun Allah için olup mükafâtını da kendisinin hesapsız olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anlamı, orucun sabır boyutunu ve bunun fazilet ve sevabının yüksekliğini anlatır. Bütün bunlara ilâveten orucun sağlık açısından pek çok yararları bulunduğu da uzman hekimler tarafından ifade edilmektedir. Ramazan orucu zahiren bakıldığında, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam âlimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.

İFTAR VAKTİNDE YAPILACAK DUA

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "



Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

İFTAR SONRASI YAPILACAK DUA

Allahümme leke sumtü ve bikeamentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmel'gadi min şehr-iRamazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Manası:

Allah'ım, senin rızan için oruçtuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazân-ıŞerifin yarınki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmiş ve gelecekgünahlarımı yarlığa (bağışla) demektir.

Allâh, cümlemizin tuttuğu oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Âmin!…

Cenâb-ı Hak, oruç ibadetiylenefisleri terbiye olan kullarından eylesin!

İFTARDA NASIL BESLENMELİDİR?

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayına günler kala Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü beslenme ve diyet uzmanı Şeyda Demirçelik, Ramazan Ayında nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Şeyda Demirçelik, ” Üç ana öğün ve birkaç ara öğün şeklinde önerilen beslenme düzeni yerini 2 ana öğüne bırakmaktadır. Öğün saatlerinin geç olması ve gece metabolizma hızının düşmesi öğünlerde tüketilen besinlerin vücutta yağ olarak depo edilmesine neden olmakta ve bu da istenmeyen kilo artışlarına sebebiyet verebilmektedir” dedi.

Demirçelik, “Uzun süren açlık sonrası kan şekerinin düşmesi sonucu hızlı ve çok fazla miktarda yemeye eğilim olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için oruç 2 bardak ılık su 1-2 adet hurma ile açılmalıdır. 1 kase çorba ve avuç içi büyüklüğünde pide ile yemeğe devam edilmeli, sonrasında 15-20 dakika ara verilmelidir. Unutulmamalıdır ki beyne tokluk sinyali 15-20 dakikada ulaşmaktadır. Ardından ana yemeğe geçilmeli, lokmaları yavaş ve iyi çiğneyerek yemeye dikkat edilmelidir. İftarda; ızgara, haşlama veya fırında pişirme yöntemleriyle hazırlanmış et, tavuk veya zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagilleri tercih etmeli, ağır hamur işleri, kızartma, kavurma, yağda kızartılmış şerbetli hamur tatlılarından uzak durulmalıdır” şeklinde konuştu.

Demirçelik, “İftar ve sahur arasındaki zaman diliminde öncelikle yeterli su tüketimi sağlanmalıdır. Metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımına destek olan yeşil çay 1-2 fincan tüketilebilir. Hamur işleri ve şerbetli tatlılar yerine, lif içeriği yüksek taze meyveler, yoğurt gibi probiyotik ürünler, kan şekerini dengeleyen ve tokluk hissi sağlayan yulaf ve çiğ fındık, ceviz, badem gibi sağlıklı besinlerden oluşan bir ara öğün daha sağlıklı bir seçim olacak ve kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olacaktır” dedi.