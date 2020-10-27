Resmi tatillerde ulaşım araçlarının genellikle ücretsiz olduğu bilinirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda metro, Marmaray, metrobüs kullanmak isteyen vatandaşlar Ankara, İstanbul, İzmir'de 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi 2021? 29 Ekim metro, otobüs, metrobüs bedava mı 2021? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. İşte detaylar...

ANKARA,İSTANBUL VE İZMİR'DE 29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 2020 yılında gerçekleştirilen toplantısı ikinci birleşimi Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verildi. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

İstanbullular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarından kartını okutarak ücretsiz şekilde yararlanacak. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.

ANKARA'DA 29 EKİMDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Ankara'da toplu taşıma araçları 06.00-24.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Milli Bayramlarda da ücretsiz seyahat eden Başkentliler, 29 Ekim Cuma günü Raylı sistemler (ANKARAY, Metro ve Teleferik) ile EGO otobüslerinden 06.00 - 24.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanabilecek.

İZMİR'DE 29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2021?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı son birleşiminde, alınan karara göre 29 Ekim Cuma günü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını 1 kuruş ücret ödeyerek kullanabilecek.

Vatandaşların 29 Ekim'deki törenlere katılımını kolaylaştırmak için alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda mevcut sistemdeki aktarma kuralları geçerli olmak üzere biniş bedelinin 1 kuruş, aktarmaların ise ücretsiz olmasına karar verildi. Bilet 35 tarifesinde ise aktarma hakkı uygulanmaksızın her binişten 1 kontör alınacak.

29 EKİM’DE OTOBÜS, METROBÜS, METRO BEDAVA MI 2021?

29 Ekim’de otobüs, metrobüs ve metrolar vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecekler. Ayrıca otobüs saatlerinin tarifesinin hafta sonu tarifesinde hizmet vermesi bekleniyor.

Vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş’nin (HAVAİST’in araçları hariç) Metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş’ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.

29 EKİM'DE NE OLDU? NE İLAN EDİLDİ?

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı yolunda atılmış önemli bir adım olmuştu. Saltanatın kaldırılması karşısındaki tepkiler Mustafa Kemal Atatürk'ü bu yolda daha kararlı olmaya itti.

Meclis'te hükümet kurulması çalışmalarında çekilen güçlüklerle karşılaşıldı. Atatürk'e doğrudan karşı çıkamayanlar vekiller kurulunu çalışamaz hale getirdiler.

1921 Anayasasına göre meclis hükümeti sisteminde bakanlar tek tek onaylanarak seçiliyor ve çoğunluk uygulanması yapılıyordu. Hiç kimse çoğunluk oyunu alamadığı için Bakanlar Kurulu oluşamıyordu. Ayrıca yeni Türk devletinin adının konması gerekiyordu. Mustafa Kemal Atatürk artık bu sorunun da çözümünde ısrarcıydı.

Hükümet buhranının devam ettiği günlerde Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Kazım Paşa ve Fethi Bey'le Çankaya yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" diyerek İsmet Paşa'ya 28 Ekim 1923'te Anayasa'da cumhuriyetin ilanı için gerekli değişikliği yapacak bir kanun tasarısı hazırlaması görevini verdi. Önerge hazırlandı ve 29 Ekim 1923'te saat 18.45'te TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

CUMHURİYETİN NEDEN İLAN EDİLDİ MADDELER HALİNDE

- Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olmasının ancak Cumhuriyet rejimi ile sağlanabileceği,

- Saltanatın kaldırılması ile, rejim sorunu, devlet başkanlığı sorunu, devletin adının belirlenmesi, vekiller heyetinin sağlıklı seçilmesi sorununun çıkması,

- Hükümet bunalımının ortaya çıkması ve bunun ivedilikle giderilmesi,

- Çağdaşlaşma yolunda adımların atılması için demokratik zeminin oluşturulması gerekliliği,

- Bazı kimselerin devlet başkanı olarak halifeyi göstermeye başlaması.

CUMHURİYETİN İLAN EDİLMESİNİN SONUÇLARI

- Ulusal egemenliğe geçiş süreci tamamlandı.

- Yeni devlet düzeni hukuki bir zemine oturtuldu.

- Meclis Hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Hükümet kurması kolaylaştırılarak hükümet bunalımının önüne geçildi.

- İnkılapların yapılması için demokratik ortam hazırlanmış oldu.

- Devlet, meclis ve hükümet başkanlıkları ayrıldı.

- Rejimin adı konarak rejim sorunu çözülmüş oldu. Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi uygulanmaya başlandı.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ 2021? HANGİ GÜN? KAÇ GÜN?

29 Ekim günü 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir. 29 Ekim resmi tatiller arasında yer aldığı için Cuma günü tatildir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk (1,5) gün resmî tatildir.

KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ 2021?

Bu yıl Cumhuriyetinin ilanının 98. yıl dönümünü kutlanacak.