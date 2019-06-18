Ankara-İzmir yolu kuvvetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı!

Saat 18.00 sıralarında bölge genelinde başlayan yağış yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

SAĞANAK NEDENİYLE YOL SULAR ALTINDA KALDI

İzmir ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı E-96 kara yolu, Manisa kavşağı yakınlarında kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

İZMİR VE ANKARA YÖNÜNDE TRAFİK DURDU

Yolun kapanmasıyla İzmir ve Ankara yönünde trafik durdu, araçlar yolda mahsur kaldı.

Olay yerine gelen Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.