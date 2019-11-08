Ankara Kalkınma Ajansı, CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı’nda

Ankara Kalkınma Ajansı, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı'nda yerini aldı.

6-10 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan fuar ile Türkiye ve çevresinde bulunan ülkelerin el sanatlarının tanıtılması ve el sanatları üreticilerine yeni satış kanalları kazandırılması hedefleniyor. Fuarda eş zamanlı olarak konferanslar, atölye çalışmaları, alım heyeti ziyaretleri ve B2B görüşmeler de gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakan Yardımcı Sezai Uçarmak tarafından açılışı gerçekleştirilen fuarda TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bir konuşma yaptı.

Ankara Kalkınma Ajansı standında yer alan Nallıhan Belediyesi, Beypazarı Belediyesi, Bottoart Seramik Atölyesi, Eldoku, Hayalart gibi yerel işletmeler ipek iğne oyası, dokuma, telkâri, ebru, deri ve seramik gibi çeşitli ürünlerle Ankara'nın ve geleneksel el sanatlarının tanıtımına katkı sağlıyor.

Fuarın Ankara Kalkınma Ajansı'nın Ankara kent kimliği, somut olmayan kültürel miras ve Ankara'ya özgü geleneksel el sanatları alanında yaptığı çalışmaları da destekleyici nitelikte olması öngörülüyor.

Fuarda Nallıhan ipek iğne oyası, Beypazarı'nda üretilen telkâri gibi Ankara'ya özgü geleneksel el sanatlarının yanı sıra Ankara temasında ve Ankara'ya özgü Ankara Tiftik Keçisi Yünü gibi malzemelerden üretilen ürünlere de yer verildi. Bu sayede Ankara'da üretilen el sanatlarının tanıtımı sağlanarak yerel kalkınmaya ve turizm ile ihracat gelirlerinin artmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA