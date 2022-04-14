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  3. Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Denizlispor| Maç sonucu

Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Denizlispor| Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında Denizlispor'u konuk eden Ankara Keçiörengücü, İlhan Depe'nin attığı golle rakibine 1-0 yenildi.

Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Denizlispor| Maç sonucu

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Mert Bulut

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uzodimma, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 74 Manaj), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 56 Hüsamettin Tut), Taşkın Çalış, Ackah (Dk. 80 Uğur Utlu), Ali Yavuz Kol (Dk. 58 Erkam Reşmen), Olawoyin, Djibrila (Dk. 46 Ziya Alkurt), Hamza Gür

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Schwechlen, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Lopes, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe, Djedje (Dk. 80 Muhammet Özkal), Özer Özdemir (Dk. 75 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati (Dk. 72 Mayi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 80 Bekir Turaç Böke)

Goller: Dk. 50 İlhan Depe (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Schwechlen, Dk. 72 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Denizlispor| Maç sonucu Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Denizlispor| Maç sonucu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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