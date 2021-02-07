Ankara Keçiörengücü 1-0 Adanaspor | Maç özeti ve Sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Adanaspor ile 07.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Ankara Keçiörengücü - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu?
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Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı
Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Hakemleri
Yiğit Arslan(hakem), Cemal Alpay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 90. Emeka Frıday Eze
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 33. Haşim Arda Sarman, 7. Melik Derin, 88. Ilır Mustafa, 55. Edın Hamıdovıc, 8. Burak Aydın, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 22. Bilal Budak, 16. Ogün Bayrak, 18. Kamal Issah
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Adanaspor İlk 11
18. Goran Karacıc, 7. Ömer Çiçek, 9. Ognjen Ozegovıc, 12. Isaac Donkor, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 52. Canberk Dilaver, 70. Ahmethan Köse, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan
Yedekler
1. Burak Çapkınoğlu, 5. Umut Sözen, 10. Serdar Özkan, 15. Muhammet Ömer Çakı, 16. Papa Mustapha Danıel, 21. Atalay Babacan, 90. Hüseyin Çolak, 39. Cenk Alptekin, 42. Berkan Fırat
Teknik Sorumlu
Emrah Bayraktar
TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|40
|20
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|6
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|7
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|8
|Altınordu
|19
|9
|4
|6
|26
|27
|31
|-1
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|27
|1
|11
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|12
|Ümraniyespor
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|24
|-8
|13
|Boluspor
|19
|5
|4
|10
|19
|24
|19
|-5
|14
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|15
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|13
|-20
|18
|Eskişehirspor
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|7
|-32
TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür
|05.02.2021
|Samsunspor
|3-1
|Bandırmaspor
|06.02.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|06.02.2021
|İstanbulspor
|2-3
|Ümraniyespor
|06.02.2021
|Tuzlaspor
|2-0
|Menemenspor
|06.02.2021
|Eskişehirspor
|0-5
|Altay
|07.02.2021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adanaspor
|07.02.2021
|Altınordu
|1-0
|Boluspor
|07.02.2021
|Balıkesirspor
|Akhisarspor
|08.02.2021
|Giresunspor
|Bursaspor