Ankara Keçiörengücü 1-0 Adanaspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Adanaspor ile 07.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Ankara Keçiörengücü - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu? Ankara Keçiörengücü, Adanaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı

Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Hakemleri

Yiğit Arslan(hakem), Cemal Alpay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 33. Haşim Arda Sarman, 7. Melik Derin, 88. Ilır Mustafa, 55. Edın Hamıdovıc, 8. Burak Aydın, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 22. Bilal Budak, 16. Ogün Bayrak, 18. Kamal Issah

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 7. Ömer Çiçek, 9. Ognjen Ozegovıc, 12. Isaac Donkor, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 52. Canberk Dilaver, 70. Ahmethan Köse, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 5. Umut Sözen, 10. Serdar Özkan, 15. Muhammet Ömer Çakı, 16. Papa Mustapha Danıel, 21. Atalay Babacan, 90. Hüseyin Çolak, 39. Cenk Alptekin, 42. Berkan Fırat

Teknik Sorumlu

Emrah Bayraktar

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 20 12 4 4 43 23 40 20 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 6 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 7 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 8 Altınordu 19 9 4 6 26 27 31 -1 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 12 Ümraniyespor 20 6 6 8 23 31 24 -8 13 Boluspor 19 5 4 10 19 24 19 -5 14 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 15 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 20 3 4 13 13 33 13 -20 18 Eskişehirspor 20 0 7 13 12 44 7 -32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür