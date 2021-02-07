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Ankara Keçiörengücü 1-0 Adanaspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü 1-0 Adanaspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adanaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Adanaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Adanaspor ile 07.02.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Ankara Keçiörengücü - Adanaspor Maç Sonucu ne oldu?

Ankara Keçiörengücü, Adanaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı

Ankara Keçiörengücü Adanaspor Maçının Hakemleri

Yiğit Arslan(hakem), Cemal Alpay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Şeref Taştan(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 33. Haşim Arda Sarman, 7. Melik Derin, 88. Ilır Mustafa, 55. Edın Hamıdovıc, 8. Burak Aydın, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 22. Bilal Budak, 16. Ogün Bayrak, 18. Kamal Issah

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Adanaspor İlk 11

18. Goran Karacıc, 7. Ömer Çiçek, 9. Ognjen Ozegovıc, 12. Isaac Donkor, 22. Celil Yüksel, 23. Evren Korkmaz, 27. Furkan Şeker, 35. Uğurcan Yazğılı, 52. Canberk Dilaver, 70. Ahmethan Köse, 77. Hıfsullah İsmail Erdoğan

Yedekler

1. Burak Çapkınoğlu, 5. Umut Sözen, 10. Serdar Özkan, 15. Muhammet Ömer Çakı, 16. Papa Mustapha Danıel, 21. Atalay Babacan, 90. Hüseyin Çolak, 39. Cenk Alptekin, 42. Berkan Fırat

Teknik Sorumlu

Emrah Bayraktar

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor19125230134117
2İstanbulspor20124443234020
3Samsunspor20117230194011
4Adana Demirspor20114535193716
5Tuzlaspor2011363127364
6Altay20112736203516
7Ankara Keçiörengücü20104625143411
8Altınordu19946262731-1
9Bursaspor199373430304
10Bandırmaspor208392423271
11Adanaspor2073102926243
12Ümraniyespor20668233124-8
13Boluspor195410192419-5
14Akhisarspor195410172519-8
15Menemenspor20479203419-14
16Balıkesirspor194411163116-15
17Ankaraspor203413133313-20
18Eskişehirspor20071312447-32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür

05.02.2021Samsunspor3-1Bandırmaspor
06.02.2021Adana Demirspor2-0Osmanlıspor FK
06.02.2021İstanbulspor2-3Ümraniyespor
06.02.2021Tuzlaspor2-0Menemenspor
06.02.2021Eskişehirspor0-5Altay
07.02.2021Ankara Keçiörengücü1-0Adanaspor
07.02.2021Altınordu1-0Boluspor
07.02.2021Balıkesirspor Akhisarspor
08.02.2021Giresunspor Bursaspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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