Ankara Keçiörengücü 1 – 1 Yılport Samsunspor | Maç sonucu
Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Ankara Keçiörengücü'nün golünü Alhassan Adamu, Yılport Samsunspor'un golünü ise Yasin Öztekin kaydetti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Emrah Ünal
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 37 Taha Batuhan Yayıkçı), Muharrem Cinan, Alhassan Adamu, Taşkın Çalış (Dk. 70 Uğur Utlu), Olawoyin, Uzodimma, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 84 Ziya Alkurt)
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 75 Savicevic), Osman Çelik, Yasin Öztekin, Cihan Kahraman (Dk. 46 Tallo (Dk. 54 Tolcay Ciğerci), Fofana, Tomane
Goller: Dk. 22 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Bateau (Yılport Samsunspor)