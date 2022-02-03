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Ankara Keçiörengücü 1 – 1 Yılport Samsunspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Ankara Keçiörengücü'nün golünü Alhassan Adamu, Yılport Samsunspor'un golünü ise Yasin Öztekin kaydetti.

Ankara Keçiörengücü 1 – 1 Yılport Samsunspor | Maç sonucu

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Emrah Ünal

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 37 Taha Batuhan Yayıkçı), Muharrem Cinan, Alhassan Adamu, Taşkın Çalış (Dk. 70 Uğur Utlu), Olawoyin, Uzodimma, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 84 Ziya Alkurt)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 75 Savicevic), Osman Çelik, Yasin Öztekin, Cihan Kahraman (Dk. 46 Tallo (Dk. 54 Tolcay Ciğerci), Fofana, Tomane

Goller: Dk. 22 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Bateau (Yılport Samsunspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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