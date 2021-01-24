Ankara Keçiörengücü 2-0 Beypiliç Boluspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Beypiliç Boluspor ile 24.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu? Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 13:30

Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Harun Toplar(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 5. Süleyman Olgun, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 9. Arb Manaj, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 3. Muharrem Cinan, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 55. Edın Hamıdovıc, 88. Ilır Mustafa, 22. Bilal Budak

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Beypiliç Boluspor İlk 11

29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 35. Alican Özfesli, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

1. Yavuz Aygün, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 21. Araz Abdullayev, 22. Muhammet Raşit Yöndem, 23. Muhammed Gümüşkaya, 48. Mertan Caner Öztürk, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 17 10 5 2 25 13 35 12 2 İstanbulspor 17 10 4 3 37 19 34 18 3 Samsunspor 17 9 6 2 24 16 33 8 4 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 18 9 4 5 24 13 31 11 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 10 Bandırmaspor 18 8 3 7 23 19 27 4 11 Adanaspor 17 6 3 8 24 22 21 2 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Akhisarspor 18 4 4 10 16 25 16 -9 15 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 16 Balıkesirspor 17 4 4 9 16 28 16 -12 17 Ankaraspor 18 2 4 12 12 31 10 -19 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür