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Ankara Keçiörengücü 2-0 Beypiliç Boluspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü 2-0 Beypiliç Boluspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Beypiliç Boluspor ile 24.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?

Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın

Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 13:30

Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Harun Toplar(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 5. Süleyman Olgun, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 9. Arb Manaj, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 3. Muharrem Cinan, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 55. Edın Hamıdovıc, 88. Ilır Mustafa, 22. Bilal Budak

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Beypiliç Boluspor İlk 11

29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 35. Alican Özfesli, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

1. Yavuz Aygün, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 21. Araz Abdullayev, 22. Muhammet Raşit Yöndem, 23. Muhammed Gümüşkaya, 48. Mertan Caner Öztürk, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor17105225133512
2İstanbulspor17104337193418
3Samsunspor179622416338
4Altay17102530163214
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1894524133111
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu178452222280
10Bandırmaspor188372319274
11Adanaspor176382422212
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Akhisarspor184410162516-9
15Menemenspor17377162616-10
16Balıkesirspor17449162816-12
17Ankaraspor182412123110-19
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür

23.01.2021Adana Demirspor1-2Bursaspor
23.01.2021Bandırmaspor1-0Ümraniyespor
23.01.2021Eskişehirspor0-0Osmanlıspor FK
24.01.2021Tuzlaspor0-3Akhisarspor
24.01.2021Giresunspor Balıkesirspor
24.01.2021Ankara Keçiörengücü2-0Boluspor
24.01.2021Samsunspor Altay
25.01.2021İstanbulspor Adanaspor
25.01.2021Altınordu Menemenspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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