Ankara Keçiörengücü 2-0 Beypiliç Boluspor | Maç özeti ve Sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 18. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Beypiliç Boluspor ile 24.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?
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Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın
Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı
MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri
Emre Kargın(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Ali Tuna(2. Yardımcı Hakem), Harun Toplar(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 5. Süleyman Olgun, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 9. Arb Manaj, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 3. Muharrem Cinan, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 55. Edın Hamıdovıc, 88. Ilır Mustafa, 22. Bilal Budak
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Beypiliç Boluspor İlk 11
29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 35. Alican Özfesli, 61. Aykut Demir, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
1. Yavuz Aygün, 11. Hamza Gür, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 21. Araz Abdullayev, 22. Muhammet Raşit Yöndem, 23. Muhammed Gümüşkaya, 48. Mertan Caner Öztürk, 52. Arda Köksal, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|35
|12
|2
|İstanbulspor
|17
|10
|4
|3
|37
|19
|34
|18
|3
|Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|33
|8
|4
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|5
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|18
|9
|4
|5
|24
|13
|31
|11
|7
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|8
|Tuzlaspor
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|30
|0
|9
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|10
|Bandırmaspor
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|27
|4
|11
|Adanaspor
|17
|6
|3
|8
|24
|22
|21
|2
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Akhisarspor
|18
|4
|4
|10
|16
|25
|16
|-9
|15
|Menemenspor
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|16
|-10
|16
|Balıkesirspor
|17
|4
|4
|9
|16
|28
|16
|-12
|17
|Ankaraspor
|18
|2
|4
|12
|12
|31
|10
|-19
|18
|Eskişehirspor
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|7
|-24
TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür
|23.01.2021
|Adana Demirspor
|1-2
|Bursaspor
|23.01.2021
|Bandırmaspor
|1-0
|Ümraniyespor
|23.01.2021
|Eskişehirspor
|0-0
|Osmanlıspor FK
|24.01.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Akhisarspor
|24.01.2021
|Giresunspor
|Balıkesirspor
|24.01.2021
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Boluspor
|24.01.2021
|Samsunspor
|Altay
|25.01.2021
|İstanbulspor
|Adanaspor
|25.01.2021
|Altınordu
|Menemenspor