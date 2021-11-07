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Ankara Keçiörengücü 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

Ankara Keçiörengücü 2-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliğtakımları karşı karşıya geldi.

İki takımın da  önemli pozisyonlar yakaladığı karşılaşmada Ankara Keçiörengücü, rakibi 2-0 mağlup etti.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 2-0 GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ SONUCU

 Dk. 51 Vusal Iskandarlı, Dk. 84 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 1 Abdulkadir Korkut, Dk. 16 Talha Yünküş, Dk. 73 Hamza Gür, Dk. 81 Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 3 Barış Alıcı, Dk. 12 Grechyshkin, Dk. 26 Lima, Dk. 45+2 Belyaev, Dk. 81 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği maçın 2. dakikasında penaltı kazandı. Lima'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Hüseyin Yılmaz kurtardı.

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