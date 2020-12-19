Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balıkesirspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 19.12.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:30

Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Hakan Ceylan(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 16. Ogün Bayrak, 14. İrfan Akgün, 88. Ilır Mustafa, 22. Bilal Budak

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 77. Doğa İşeri, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 5. Serdar Güncü, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 10. Foxı Kethevoama, 4. Abdülkadir Kayalı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 2 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 3 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 4 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 5 Samsunspor 14 6 6 2 19 14 24 5 6 Altay 13 7 2 4 24 12 23 12 7 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 8 İstanbulspor 12 6 3 3 19 12 21 7 9 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 12 Menemenspor 13 3 5 5 14 18 14 -4 13 Ümraniyespor 14 3 5 6 14 22 14 -8 14 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 15 Akhisarspor 13 3 4 6 11 19 13 -8 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür