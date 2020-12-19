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Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balıkesirspor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 TFF 1. Lig 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balıkesirspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 19.12.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:30

Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Hakan Ceylan(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 16. Ogün Bayrak, 14. İrfan Akgün, 88. Ilır Mustafa, 22. Bilal Budak

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 77. Doğa İşeri, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 5. Serdar Güncü, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 10. Foxı Kethevoama, 4. Abdülkadir Kayalı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1583422122710
2Tuzlaspor138322216276
3Altınordu148332116275
4Giresunspor147521913266
5Samsunspor146621914245
6Altay1372424122312
7Adana Demirspor1364322122210
8İstanbulspor126331912217
9Bursaspor146262523202
10Bandırmaspor155371818180
11Balıkesirspor14437162215-6
12Menemenspor13355141814-4
13Ümraniyespor14356142214-8
14Boluspor13346131513-2
15Akhisarspor13346111913-8
16Adanaspor103341414120
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor140597285-21

TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür

19.12.2020Eskişehirspor1-1Menemenspor
19.12.2020Altay Akhisarspor
19.12.2020Ankara Keçiörengücü2-1Balıkesirspor
19.12.2020Bandırmaspor2-1Osmanlıspor FK
20.12.2020İstanbulspor Bursaspor
20.12.2020Ümraniyespor Adanaspor
21.12.2020Adana Demirspor Tuzlaspor
21.12.2020Samsunspor Boluspor
21.12.2020Giresunspor Altınordu
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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