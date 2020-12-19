Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balıkesirspor | Maç özeti ve Sonucu
2020-2021 TFF 1. Lig 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Aydeniz Et Balıkesirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 19.12.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri
Hakan Ceylan(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Tolga Sancak(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 19. Abdulkadir Korkut, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 9. Arb Manaj
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 16. Ogün Bayrak, 14. İrfan Akgün, 88. Ilır Mustafa, 22. Bilal Budak
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 53. Birol Parlak, 77. Doğa İşeri, 3. Berat Aydoğdu, 20. İsmail Yüksek, 39. Antonıo Mrsıc, 93. Cumali Bişi, 5. Serdar Güncü, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 80. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 10. Foxı Kethevoama, 4. Abdülkadir Kayalı, 7. Celal Emir Dede, 22. Ayberk Kaygısız, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo
Teknik Sorumlu
Cihat Arslan
TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|2
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|3
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|4
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|5
|Samsunspor
|14
|6
|6
|2
|19
|14
|24
|5
|6
|Altay
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|23
|12
|7
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|8
|İstanbulspor
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|21
|7
|9
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|12
|Menemenspor
|13
|3
|5
|5
|14
|18
|14
|-4
|13
|Ümraniyespor
|14
|3
|5
|6
|14
|22
|14
|-8
|14
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|15
|Akhisarspor
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|13
|-8
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|5
|-21
TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür
|19.12.2020
|Eskişehirspor
|1-1
|Menemenspor
|19.12.2020
|Altay
|Akhisarspor
|19.12.2020
|Ankara Keçiörengücü
|2-1
|Balıkesirspor
|19.12.2020
|Bandırmaspor
|2-1
|Osmanlıspor FK
|20.12.2020
|İstanbulspor
|Bursaspor
|20.12.2020
|Ümraniyespor
|Adanaspor
|21.12.2020
|Adana Demirspor
|Tuzlaspor
|21.12.2020
|Samsunspor
|Boluspor
|21.12.2020
|Giresunspor
|Altınordu