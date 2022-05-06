Ankara Keçiörengücü 2- 1 Manisa FK | Maç sonucu
TFF 1. Lig'in 36.hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Deniz Turgut, Burak Cansız
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 79 Erkam Reşmen), Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Taşkın Çalış (Dk. 88 Uğur Utlu), Uzodimma (Dk. 88 Hamza Gür), Alhassan, Aykut Çeviker (Dk. 73 Ali Yavuz Kol), Olawoyin, Eze
Manisa FK: Ömer Kahveci, Bedirhan Altunbaş, Sadi Karaduman (Dk. 46 Erhan Çelenk), Landre, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa, Yasin Pehlivan (D. 73 Tabekou), Hakan Barış, Diallo (Dk. 46 Anıl Koç), Veli Çetin, Okan Eken (Dk. 68 Ozegovic)
Goller: Dk. 28 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 30 Olawoyin, Dk. 82 Eze (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 27 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 44 Muharrem Cinan, Dk. 89 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü), Dk. 77 Bedirhan Altunbaş, Dk. 88 Veli Çetin (Manisa FK)