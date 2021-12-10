Ankara Keçiörengücü 3 -2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti

Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili tedirgin edici açıklamalar! Etkisi 100 gün!

Devlet Bahçeli, "Tarihi bir adım atılmıştır" diyerek duyurdu: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı resmen kuruldu

Marketlerde fiyatı 18 TL'ye kadar çıktı! Süt üreticisi fahiş fiyatlara isyan etti: İnsanlara acımadan 10 lira ve üzeri satıyorlar