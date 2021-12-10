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Ankara Keçiörengücü 3 -2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Ankara Keçiörengücü 3 -2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Aktepe

Hakemler: Çağdaş Altay, Muhammet Yumak, Ferdi Karadoruk

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut (Dk. 59 Ogün Bayrak), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 77 Talha Yünkuş), Ackah (Dk. 77 Uğur Utlu), Taşkın Çalış (Dk. 59 Ali Yavuz Kol), Hamza Gür (Dk. 59 Vusal Iskandarlı), Olawoyin, Djibrila, Eze

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Bilal Ceylan (Dk. 72 Gökay Güney), Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mehmet Özcan (Dk. 81 Landel), Mulumba, Levent Ayçiçek (Dk. 86 Burak Süleyman), Kerim Avcı (Dk. 72 Doğan Can Davas), Guido Koçer (Dk. 86 Akabueze), Keny

Goller: Dk. 5 ve Dk. 90 Eze, Dk. 90+7 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Keny, Dk. 52 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Olawoyin, Dk. 75 Muharrem Cinan, Dk. 81 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Keny, Dk. 45 Kerim Avcı, Dk. 77 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Öte yandan Karşılaşmanın 20. dakikasında Ankara Keçiörengücü'nün Fatih Selimhan Solmaz ile kullandığı penaltı atışında, kaleci Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.

 

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