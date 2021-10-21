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Ankara Keçiörengücü 3 - 2 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'in 10.haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 90+7.dakikada Vusal İsgardarli'nin attığı golle 3-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı

Ankara Keçiörengücü 3 - 2 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti

Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam etti. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Ankara Keçiörengücü ve İstanbulspor kozlarını paylaştığı maç nefesleri kesti.

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

 

Ankara Keçiörengücü 3 - 2 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Ogün Bayrak (Dk. 87 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cihan, Pululu (Dk. 68 Uğur Utlu), Hamza Gür, Taşkın Çalış (Dk. 61 Vusal Iskandarlı), Olawoyin (Dk. 87 Djibrilla), Eze (Dk. 61 Ali Yavuz Kol)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Etoga (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 46 Rroca), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 86 Ferhat Yazgan), Topalli (Dk. 86 Kaan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Ethemi (Dk. 46 Duhan Aksu)

Gol: Dk. 24 ve Dk. 64 Olawoyin, Dk. 90+7 Vusal İsgardarli (Ankara Keçiörengücü), Dk. 54 Ali Yaşar, Dk. 74 Emir Kaan Gültekin

Sarı kartlar: Dk. 22 Eze, Dk. 33 Taşkın Çalış, Dk. 85 Ogün Bayrak, Dk. 86 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü), Dk. 85 Eslem Öztürk, Dk. 85 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Ankara Keçiörengücü 3 - 2 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti

 

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