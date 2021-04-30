Ankara Keçiörengücü 4-1 Menemenspor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti Bu kapsamda Ankara Keçiörencü ile Menemenspor kozlarını paylaştı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Oğuz Terzi

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Dk. 83 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 83 Diallo), Cem Ekinci (Dk. 71 Melik Derin), Uğur Utlu (Dk. 71 İrfan Akgün), Burak Aydın (Dk. 87 Bilal Budak), Barış Alper Yılmaz, Eze

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Berkay Samancı, Traore (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Yusuf Talum (Dk. 58 Rıdvan Koçak), Mahamadou Ba (Dk. 75 Aydın Yılmaz), Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı), Rasheed (Dk. 58 Tidjani)

Goller: Dk. 16 Domgjonas (Menemenspor), Dk. 23 Barış Alper Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 64 Uğur Utlu, Dk. 78 Melik Derin, Dk. 90+2 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 21 Mahamadou Ba, Dk. 22 Furkan Bayır, Dk. 85 Emir Han Topçu, Dk. 87 Tijdani (Menemenspor), Dk. 45 Burak Aydın, Dk. 70 Eze (Ankara Keçiörengücü)