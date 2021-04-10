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Ankara Keçiörengücü 5- 3 Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü 5- 3 Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 29. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Altınordu ile mücadele etti. Karşılaşma 5-3 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Altınordu karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Altınordu ile 09.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Ankara Keçiörengücü - Altınordu Maç Sonucu ne oldu?

Ankara Keçiörengücü, Altınordu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın

Ankara Keçiörengücü Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı - Ankara

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

09.04.2021 16:00

Ankara Keçiörengücü Altınordu Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 8. Burak Aydın, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 90. Emeka Frıday Eze, 53. Barış Alper Yılmaz

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 55. Edın Hamıdovıc, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 88. Ilır Mustafa, 14. İrfan Akgün, 18. Kamal Issah, 7. Melik Derin, 33. Haşim Arda Sarman

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

Cem Ekinci,17.dk (f), Mehmet Tayfun Dingil,25.dk (h), Emeka Frıday Eze,46.dk (f), Barış Alper Yılmaz,52.dk (f), Cem Ekinci,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Uğur Utlu 56.dk, Sarı Kart Burak Aydın 64.dk, Sarı Kart Mert Kula 42.dk, Sarı Kart Emeka Frıday Eze 36.dk

Oyundan Çıkanlar

Süleyman Olgun 69.dk, Burak Aydın 79.dk, Abdulkadir Korkut 79.dk, Barış Alper Yılmaz 79.dk, Cem Ekinci 86.dk

Oyuna Girenler

Ilır Mustafa 69.dk, Kamal Issah 79.dk, Fatih Selimhan Solmaz 79.dk, Boubacar Dıalıba Dıabang 79.dk, Melik Derin 86.dk

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 92. Rahmi Salih Kaya, 7. Metehan Mimaroğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 3. Ufuk Budak, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 10. Ahmet Dereli

Yedekler

31. Serhat Öztaşdelen, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 24. Furkan Çil, 27. Emre Nefiz, 52. Hüsamettin Yener

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Enis Destan,49.dk (h), Ahmet İlhan Özek,58.dk (p), Ahmet İlhan Özek,63.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Oğulcan Ülgün 54.dk

Oyundan Çıkanlar

Hüsamettin Yener 60.dk, Oğulcan Ülgün 71.dk, Ahmet Dereli 8.dk, Muzaffer Kocaer 71.dk

Oyuna Girenler

Emre Nefiz 60.dk, Furkan Çil 71.dk, Hüsamettin Yener 8.dk, Burak İnce 71.dk

TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor29186547206027
2Samsunspor28159444265418
3Altay28172955305325
4Adana Demirspor28157647245223
5Altınordu2915774941528
6İstanbulspor29156851315120
7Ankara Keçiörengücü29147839234916
8Tuzlaspor2912512374341-6
9Bursaspor28124124644402
10Bandırmaspor28115123535380
11Ümraniyespor2810810333638-3
12Boluspor289514293232-3
13Balıkesirspor288812304032-10
14Adanaspor288713374131-4
15Menemenspor2861111304529-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor291820197311-54

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür

09.04.2021Ankara Keçiörengücü5-3Altınordu
09.04.2021Eskişehirspor0-5Giresunspor
09.04.2021İstanbulspor2-1Tuzlaspor
10.04.2021Bandırmaspor Menemenspor
10.04.2021Samsunspor Balıkesirspor
10.04.2021Akhisarspor Adana Demirspor
10.04.2021Altay Boluspor
11.04.2021Ümraniyespor Bursaspor
11.04.2021Adanaspor Osmanlıspor FK

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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