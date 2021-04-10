Ankara Keçiörengücü 5- 3 Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 29. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 29. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Altınordu ile mücadele etti. Karşılaşma 5-3 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Altınordu karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Altınordu ile 09.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Ankara Keçiörengücü - Altınordu Maç Sonucu ne oldu?
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Ankara Keçiörengücü Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın
Ankara Keçiörengücü Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı - Ankara
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü Altınordu Maçının Hakemleri
Cihan Aydın(hakem), Seyfettin Ünal(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 5. Süleyman Olgun, 8. Burak Aydın, 25. Uğur Utlu, 77. Cem Ekinci, 90. Emeka Frıday Eze, 53. Barış Alper Yılmaz
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 55. Edın Hamıdovıc, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 88. Ilır Mustafa, 14. İrfan Akgün, 18. Kamal Issah, 7. Melik Derin, 33. Haşim Arda Sarman
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
Cem Ekinci,17.dk (f), Mehmet Tayfun Dingil,25.dk (h), Emeka Frıday Eze,46.dk (f), Barış Alper Yılmaz,52.dk (f), Cem Ekinci,77.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Uğur Utlu 56.dk, Sarı Kart Burak Aydın 64.dk, Sarı Kart Mert Kula 42.dk, Sarı Kart Emeka Frıday Eze 36.dk
Oyundan Çıkanlar
Süleyman Olgun 69.dk, Burak Aydın 79.dk, Abdulkadir Korkut 79.dk, Barış Alper Yılmaz 79.dk, Cem Ekinci 86.dk
Oyuna Girenler
Ilır Mustafa 69.dk, Kamal Issah 79.dk, Fatih Selimhan Solmaz 79.dk, Boubacar Dıalıba Dıabang 79.dk, Melik Derin 86.dk
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 92. Rahmi Salih Kaya, 7. Metehan Mimaroğlu, 20. Kahraman Demirtaş, 3. Ufuk Budak, 8. Oğulcan Ülgün, 9. Ahmet İlhan Özek, 6. Muzaffer Kocaer, 94. Enis Destan, 30. Recep Aydın, 10. Ahmet Dereli
Yedekler
31. Serhat Öztaşdelen, 17. Burak İnce, 21. Yiğit Emre Çeltik, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 24. Furkan Çil, 27. Emre Nefiz, 52. Hüsamettin Yener
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Enis Destan,49.dk (h), Ahmet İlhan Özek,58.dk (p), Ahmet İlhan Özek,63.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Oğulcan Ülgün 54.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüsamettin Yener 60.dk, Oğulcan Ülgün 71.dk, Ahmet Dereli 8.dk, Muzaffer Kocaer 71.dk
Oyuna Girenler
Emre Nefiz 60.dk, Furkan Çil 71.dk, Hüsamettin Yener 8.dk, Burak İnce 71.dk
TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|29
|18
|6
|5
|47
|20
|60
|27
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Altay
|28
|17
|2
|9
|55
|30
|53
|25
|4
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|5
|Altınordu
|29
|15
|7
|7
|49
|41
|52
|8
|6
|İstanbulspor
|29
|15
|6
|8
|51
|31
|51
|20
|7
|Ankara Keçiörengücü
|29
|14
|7
|8
|39
|23
|49
|16
|8
|Tuzlaspor
|29
|12
|5
|12
|37
|43
|41
|-6
|9
|Bursaspor
|28
|12
|4
|12
|46
|44
|40
|2
|10
|Bandırmaspor
|28
|11
|5
|12
|35
|35
|38
|0
|11
|Ümraniyespor
|28
|10
|8
|10
|33
|36
|38
|-3
|12
|Boluspor
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|32
|-3
|13
|Balıkesirspor
|28
|8
|8
|12
|30
|40
|32
|-10
|14
|Adanaspor
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|31
|-4
|15
|Menemenspor
|28
|6
|11
|11
|30
|45
|29
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|29
|1
|8
|20
|19
|73
|11
|-54
TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür
|09.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|5-3
|Altınordu
|09.04.2021
|Eskişehirspor
|0-5
|Giresunspor
|09.04.2021
|İstanbulspor
|2-1
|Tuzlaspor
|10.04.2021
|Bandırmaspor
|Menemenspor
|10.04.2021
|Samsunspor
|Balıkesirspor
|10.04.2021
|Akhisarspor
|Adana Demirspor
|10.04.2021
|Altay
|Boluspor
|11.04.2021
|Ümraniyespor
|Bursaspor
|11.04.2021
|Adanaspor
|Osmanlıspor FK
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu