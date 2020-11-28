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Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Pazar gününün maçları arasında bulunan Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor mücadelesini tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Peki, Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar....

Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

TFF 1. Lig'in 11. haftası müthiş bir zirve mücadelesine ortak oluyor. Bu sezonun iki formda ekibi Ankara'da liderlik için karşı karşıya geliyor. Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor mücadelesini tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Ligin son haftalarda en formda ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'da olmak üzere toplamda 6 resmi maçtır kaybetmiyor. Keçiörengücü ise hafta içi Kocaelispor'a kupada elense de ligde, son 3 maçında yenilgi yüzü görmedi. İki takımda 18'er puanla puan durumunda 2 ve 3. sıralarda alt alta bulunuyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı, 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Ata Yıldırım üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı da Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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