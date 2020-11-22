TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından başlayan futbol heyecanında 1. Lig'de günün ilk maçı Keçiörengücü ile - Akhisarspor arasında oynanacak. Bu sezon ligde, 9 maçın sonunda 15 puana ulaşan Keçiörengücü, 6. sırada bulunuyor. Akhisarspor ise 9 maçta topladığı 13 puanla 9. sırada bulunuyor. Taraftarlar, "Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor maçı CANLI İZLE LİNKİ" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

Ankara Keçiörengücü Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler olacak.

Ligde kalan 9 haftada 15 puan toplayan Ankara Keçiörengücü, yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Keçiörengücü'nün 2 puan gerisinde 13 puanı bulunan Akhisarspor'un 4 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.