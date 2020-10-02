UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Sivasspor'un grubu...Şam Tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Şam Tatlısı malzemeleri ve yapılışıBeşiktaş, Bruma'ya teklif yaptı!Bodrum ortalık alanda iki erkek ilişkiye girdi! O anları görenler şok oldu!YDUS başvuruları başladı: Başvuru kılavuzu yayımlandıKanal D yayın akışı Pazar | Kanal D'de bugün ne var? 4 Ekim PazarKanal D yayın akışı Cumartesi| Kanal D'de bugün ne var? 3 Ekim CumartesiYKS Milli Sporcu yerleştirme işlemleri için başvurular başladıFOX TV Yayın akışı | 3 Ekim Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?Ankara'dan uzaktan eğitime bir destek daha
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ankara Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, evinde Altay'ı ağırlayacak. Karşılaşma hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları oynanıyor. 4. haftada Ankara Keçiörengücü, Altay'ı ağırlayacak. İki takım arasındaki son maçı, Keçiörengücü 2-0 kazanmıştı. Bu sezona da iyi giren Ankara ekibi, 3 maçta topladığı 7 puan ile 3. sırada yer alıyor. Altay ise TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 maçında, 4 puan toplayabildi. Peki, Ankara Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Altay'ı ağırlıyor. İki takım arasındaki maç, 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak. Karşılaşma, Keçiören Aktepe stadında hakem, Mert Güzenge'nin yönetiminde geçecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Oğuz Kağan Çalışır üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak olan Keçiörengücü - Altay maçı ise TRT Avaz kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT