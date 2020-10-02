TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları oynanıyor. 4. haftada Ankara Keçiörengücü, Altay'ı ağırlayacak. İki takım arasındaki son maçı, Keçiörengücü 2-0 kazanmıştı. Bu sezona da iyi giren Ankara ekibi, 3 maçta topladığı 7 puan ile 3. sırada yer alıyor. Altay ise TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 maçında, 4 puan toplayabildi. Peki, Ankara Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Altay'ı ağırlıyor. İki takım arasındaki maç, 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak. Karşılaşma, Keçiören Aktepe stadında hakem, Mert Güzenge'nin yönetiminde geçecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Oğuz Kağan Çalışır üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak olan Keçiörengücü - Altay maçı ise TRT Avaz kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.