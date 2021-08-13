TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Ankara Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında Ankara Keçiörengücü - Altınordu maçı canlı izle | TRT AVAZ canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyorlar.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

Ankara Keçiörengücü ile Altınordu arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Ankara'da, Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Avaz'dan şifresiz, beIN SPORTS MAX HD2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTINORDU MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Ankara Keçiörengücü - Altınordu mücadelesini TRT AVAZ kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTINORDU MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ