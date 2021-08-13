TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Ankara Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Ankara Keçiörengücü - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü ile Altınordu arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Ankara'da, Aktepe Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak.