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Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor. 15. haftada oynanacak olan Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Peki, Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 15. haftada karşılaşacak olan Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 14 maça çıkan Ankara Keçiörengücü, 24 puanla 4. sırada bulunuyor. Balıkesirspor ise 13 maçta 15 puan toplayarak 11. sırada yerini aldı. Balıkesirspor, toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... 

KEÇİÖRENGÜCÜ-BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü ve Balıkesirspor arasında oynanacak olan 15. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Keçiören Aktepe Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Hakan Ceylan yönetecek. Hakan Ceylan'ın yardımcılıklarını ise Seyfettin Ünal ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Ligde oynanacak olan Keçiörengücü-Balıkesirspor maçını da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor'dan takip edebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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