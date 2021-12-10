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Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor canlı | Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Bandırmaspor'u konuk ediyor. Maçı izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor canlı | Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor canlı | Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Bandırmaspor takımları kozlarını paylaştığı maçı izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor canlı | Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor  maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR CANLI | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı  Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçını hakem Davut Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ile Ferdi Karadoruk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise İlker Yasin Avcı görev alacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR CANLI | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Ankara Keçiörengücü:  Hüseyin, Abdulkadir, Mehmet, Fatih, Muharrem, Ackah, Taşkın, Hamza, Olawoyin, Djibrilla, Eze.

Bandırmaspor: Gökhan, Bilal, Alyson, Lokman Gör, Caner, Mehmet, Mulumba, Levent, Kerim  Avcı, Guido, Keny. 

 

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