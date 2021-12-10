Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Bandırmaspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçını hakem Davut Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ile Ferdi Karadoruk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise İlker Yasin Avcı görev alacak.