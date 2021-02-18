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Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in 22 .hafta maçında Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek. Peki Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de 22.hafta heyecanı cuma günü oynanacak olan maçlarla başlıyor. Ligde 37 puanla 5.sırada yer alan Ankara Keçiörengücü, topladığı 27 puanla 11.sırada yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 22.hafta mücadelesi 19 Şubat Cuma günü saat 13.30'da Aktepe Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Hakan Ceylan düdük çalacak. Ceylan'ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor'dan ve Bein Sports Max HD1'den naklen olarak ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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