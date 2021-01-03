Ankara Keçiörengücü - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Bursaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Bursaspor ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü Bursaspor Maçının Hakemleri
Murat Erdoğan(hakem), Bersan Duran(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 25. Uğur Utlu, 28. Soner Gönül, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 88. Ilır Mustafa, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 16. Ogün Bayrak, 27. Erdal Öztürk, 22. Bilal Budak
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Metin Uçar Ms, Sarı Kart Uğur Utlu 54.dk, Sarı Kart Abdulkadir Korkut 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Burak Aydın 83.dk, İrfan Akgün 66.dk, Arb Manaj 73.dk
Oyuna Girenler
Boubacar Dıalıba Dıabang 83.dk, Mustafa Tahir Babaoğlu 66.dk, Famoussa Kone 73.dk
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 15. Aykut Akgün, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 10. Özer Hurmacı, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Emirhan Aydoğan,7.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Furkan Emre Ünver 51.dk, Sarı Kart Burak Altıparmak 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Çağatay Yılmaz 46.dk, Berat Altındiş 90+2.dk, Cüneyt Köz 55.dk, Batuhan Kör 74.dk
Oyuna Girenler
İsmail Can Çavuşluk 46.dk, Ertuğrul Kurtuluş 90+2.dk, Özer Hurmacı 55.dk, Berat Altındiş 74.dk
TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altay
|16
|10
|2
|4
|30
|14
|32
|16
|2
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Tuzlaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|21
|30
|6
|5
|Adana Demirspor
|16
|8
|4
|4
|27
|16
|28
|11
|6
|İstanbulspor
|15
|8
|4
|3
|27
|16
|28
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|1
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|16
|4
|4
|8
|16
|20
|16
|-4
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|16
|3
|7
|6
|16
|23
|16
|-7
|15
|Adanaspor
|14
|4
|3
|7
|20
|20
|15
|0
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|6
|-22
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor