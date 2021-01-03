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Ankara Keçiörengücü - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Bursaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Bursaspor ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Ankara Keçiörengücü Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 13:30

Ankara Keçiörengücü Bursaspor Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Bersan Duran(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 25. Uğur Utlu, 28. Soner Gönül, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 45. Famoussa Kone, 88. Ilır Mustafa, 99. Mustafa Tahir Babaoğlu, 16. Ogün Bayrak, 27. Erdal Öztürk, 22. Bilal Budak

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Metin Uçar Ms, Sarı Kart Uğur Utlu 54.dk, Sarı Kart Abdulkadir Korkut 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Aydın 83.dk, İrfan Akgün 66.dk, Arb Manaj 73.dk

Oyuna Girenler

Boubacar Dıalıba Dıabang 83.dk, Mustafa Tahir Babaoğlu 66.dk, Famoussa Kone 73.dk

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 15. Aykut Akgün, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 10. Özer Hurmacı, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Emirhan Aydoğan,7.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Furkan Emre Ünver 51.dk, Sarı Kart Burak Altıparmak 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Çağatay Yılmaz 46.dk, Berat Altındiş 90+2.dk, Cüneyt Köz 55.dk, Batuhan Kör 74.dk

Oyuna Girenler

İsmail Can Çavuşluk 46.dk, Ertuğrul Kurtuluş 90+2.dk, Özer Hurmacı 55.dk, Berat Altındiş 74.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altay16102430143216
2Giresunspor169522213329
3Samsunspor168622215307
4Tuzlaspor169342721306
5Adana Demirspor1684427162811
6İstanbulspor1584327162811
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor166372019211
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor16448162016-4
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor16376162316-7
15Adanaspor144372020150
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor1523109249-15
18Eskişehirspor16061010326-22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FK Samsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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