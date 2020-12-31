TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor maçı oynanacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Bursaspor toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Keçiörengücü, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bursaspor, bu sezon çıktığı 16 maçta, 24 puan toplayarak 9. sırada yer aldı. Ankara Keçiörengücü ise 16 maçta, 28 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Keçiörengücü-Bursaspor maçı oynanacak. Zorlu mücadele, 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Keçiören Aktepe Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Murat Erdoğan yönetecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Mehmet Şengül üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak izlenebiliyor. Keçiörengücü-Bursaspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından izlenebilecek.