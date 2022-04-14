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Ankara Keçiörengücü - Denizlispor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 32. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü - Denizlispor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ankara Keçiörengücü - Denizlispor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü  ile Denizlispor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Keçiörengücü - Denizlispor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Denizlispor maçı  TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Keçiörengücü ile Denizlispor arasındaki maç, 15 Nisan 2022 Cuma günü Aktepe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 14.30'da başlayan mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Dinçer Demir yapıyor. 

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE 

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI  TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Keçiörengücü ile Denizlispor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI  TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR
23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
3. MUHARREM CİNAN
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
11. TAŞKIN ÇALIŞ
88. YAW ACKAH
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
22. ISSA IBRAHIM DJIBRILA
7. HAMZA GÜR
9. ALİ YAVUZ KOL

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER
2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES
3. HAKAN ÇİNEMRE
10. ÖZER ÖZDEMİR
15. OĞUZ YILMAZ
21. ISMAİL AİSSATİ
22. LEO SCHWECHLEN
29. İLHAN DEPE
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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