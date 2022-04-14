Ankara Keçiörengücü - Denizlispor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Denizlispor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Keçiörengücü - Denizlispor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Keçiörengücü ile Denizlispor arasındaki maç, 15 Nisan 2022 Cuma günü Aktepe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 14.30'da başlayan mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Dinçer Demir yapıyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Keçiörengücü ile Denizlispor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KEÇİÖRENGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR

23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

3. MUHARREM CİNAN

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

11. TAŞKIN ÇALIŞ

88. YAW ACKAH

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

22. ISSA IBRAHIM DJIBRILA

7. HAMZA GÜR

9. ALİ YAVUZ KOL

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER

2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES

3. HAKAN ÇİNEMRE

10. ÖZER ÖZDEMİR

15. OĞUZ YILMAZ

21. ISMAİL AİSSATİ

22. LEO SCHWECHLEN

29. İLHAN DEPE

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU

97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE