Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 6.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Erzurumspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor maçı 17 Eylül Cumartesi günü Yeni Aktepe Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Caner Ak yönetiyor. Ak'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Mert Bulut yapıyor.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANKARA KEÇİRÖRENGÜCÜ - ERZURUMSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 6.haftasındaki Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARA KEÇİRÖRENGÜCÜ - ERZURUMSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ