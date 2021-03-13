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Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT SPOR canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 27.haftasında Ankara Keçiörengücü, Eskişehirspor'u konuk edecek. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler Ankara Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT SPOR canlı yayın izle konularını araştırıyor.

Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı canlı izle | TRT SPOR canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de 27.hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda ligde 8.sırada yer alan ve play- off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'u konuk edecek.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü ile Eskşehirspor arasındaki maç bugün (13 Mart Cumartesi) saat 13.00'de başlayacak ve  Keçiörengücü Aktepe Stadyumunda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak ekranlara gelecek. Zorlu mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve  Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak. 

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak , Soner Gönül , Mert Kula, Kamal Issah, Uğur Utlu, Ilir Mustafa, Barış Alper Yılmaz, Cem Ekinci, Emeka Friday Eze .

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Kaan Gaman, Emir Yıldız, Furgan Polat, Selman Çiftkanatlı ,Berkay Tanır, İbrahim Halil Öner, Onur Arı, B. Gocmen.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor maçı TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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