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Ankara Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 27.haftasında Ankara Keçiörengücü, Eskişehirspor'u konuk edecek. Peki Ankara Keçiörengücü- Eskişehir spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü- Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 27.hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda ligde 8.sırada yer alan ve play- off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'u konuk edecek.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ- ESKİŞEHİR SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü ile Eskşehirspor arasındaki maç bugün (13 Mart Cumartesi) saat 13.00'de başlayacak ve  Keçiörengücü Aktepe Stadyumunda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak ekranlara gelecek. Zorlu mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve  Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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