Ankara Keçiörengücü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de kesilmiyor. 13. hafta maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. 13. hafta oynanacak olan Keçiörengücü - Giresunspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Ankara Keçiörengücü evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Giresunspor deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Ankara Keçiörengücü - Giresunspor mücadelesi, 9 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da futbolseverler ile buluşacak. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini hakem, Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Hasan Hüseyin Tetik üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Ankara Keçiörengücü - Giresunspor maçı da Çarşamba günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.