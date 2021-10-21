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Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 10. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor2un karşı karşıya geleceği maçı izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Ankara Keçiörengücü ve İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı TRT Spor  ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Bu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin, Ogün, Mehmet Dingil, Fatih, Muharrem, Taşkın, Ackah, Olawoyin, Hamza, Eze, Nzeza.

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Atchom, Ologo, Ali, Muammer, Melih, Eslem, Topalli, İbrahim, Ethemi.

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