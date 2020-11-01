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Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı bugün oynanacak maçlar arasında bulunuyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü ve İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde üst üst 6 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor, 16 puanla 2. sırada bulunuyor. Ankara Keçiörengücü ise ligde oynanan 7 maçta 13 puan topladı ve 5. sırada yerini aldı. İki takımda karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde..

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü ve İstanbulspor karşılaşıyor. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanacak olan mücadele, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından yönetilecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Keçörengücü ve İstanbulspor maçı da 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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