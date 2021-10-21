Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda haftanın açılış maçında galibiyeti hedefleyen iki takım Ankara Keçiörengücü ve İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.